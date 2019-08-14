Польща збирається підняти ціну Росії за транзит газу до Німеччини



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Контракт на транспортування газу ямальським газопроводом до Західної Європи закінчиться 16 травня 2020 року

$21 млн доходу на рік проти мільярдів кубометрів газу, що транспортуються 660 км територією Польщі, це нуль - урядовець

Польща збирається підвищити ціну Росії за транзит газу до Німеччини трубопроводом «Ямал».

Про це заявив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наімський, повідомляє Wyborcza.pl.

Наймський нагадав, що трубопровід «Ямал» нині транспортує 29 мільярдів кубометрів газу до Німеччини.

«Це бізнес-питання. Ми намагатимемося забезпечити, щоб він не проходив безкоштовно, як на цей момент. 21 мільйон доходу на рік проти цих мільярдів, що транспортуються 660 км, це нуль», - сказав він.

Контракт на транспортування газу ямальським газопроводом до Західної Європи закінчиться 16 травня 2020 року.

Чиновник також повторив, що Варшава не планує продовжувати контракт на постачання газу до Польщі через трубопровід «Ямал». Контракт з російським «Газпромом» на постачання газу закінчиться наприкінці 2022 року.