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    Польщі не обійтися без робочої сили з України – голова центробанку

    Хвиля дешевих робочих рук з України компенсувала значний кадровий голод на ринку праці Польщі
    Робоча сила з України вкрай потрібна для гарантування та збереження економічного зростання в Польщі. Таку думку висловив голова правління Національного банку Польщі Адам Глапінський у розмові з журналістами польського видання Dziennik Gazeta Prawna, опублікованій у вівторок, 30 січня. Глапінський наголосив, що для нього одним з найважливіших
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    На польському ринку праці зайнято від 1 до 1,5 мільйона українських громадян
    На польському ринку праці зайнято від 1 до 1,5 мільйона українських громадян

    Хвиля дешевих робочих рук з України компенсувала значний кадровий голод на ринку праці Польщі

    Робоча сила з України вкрай потрібна для гарантування та збереження економічного зростання в Польщі. Таку думку висловив голова правління Національного банку Польщі Адам Глапінський у розмові з журналістами польського видання Dziennik Gazeta Prawna, опублікованій у вівторок, 30 січня.

    Глапінський наголосив, що для нього одним з найважливіших питань є те, чи спроможна Польща створити достатньо умов для залучення робочої сили із сусідніх України та Білорусі. Дефіцит кваліфікованих кадрів Польща відчула особливо гостро протягом останніх років. За цей період у країні спостерігалося стале економічне зростання та скорочення рівня безробіття. У грудні торік показник безробіття у Польщі становив 6,6%, а зростання ВВП, за оцінками аналітиків, сягнуло рівня у 4,5%. Однак проблемними для польського ринку праці виявилися такі негативні тенденції як дедалі помітніше старіння населення й трудова міграція серед молодих поляків у заможніші країни Західної Європи, пояснив керівник польського регулятора. У країні із 38-мільйонним населенням працюють лише 16 мільйонів.

    Тож за таких умов хвиля дешевих робочих рук з України та Білорусі компенсувала значний кадровий голод на ринку праці Польщі. Утім, візова лібералізація для України з боку ЄС може призвести до того, що дедалі менше українських трудових мігрантів обиратимуть саме Польщу країною, в якій вони воліли б працювати, побоюється керівник нацбанку РП.

    Наразі на польському ринку праці зайнято від 1 до 1,5 мільйона українських громадян, з яких чимало працюють нелегально без відповідних дозволів. За оцінками польської Спілки підприємців та працедавців, які робилися два роки тому, Польща потребує щонайменше 5 мільйонів додаткових працівників для гарантування стабільного економічного зростання.

    Джерело: DW

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