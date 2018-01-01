Польська опозиція напише альтернативу «антибандерівському» закону

Закон про Інститут національної партії перепишуть через скандал

Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільш суперечливі положення закону.Про це після зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегож Схетина, повідомляє видання Onet.pl. «Я кажу про це, тому що це важливе



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Гжегож Схетина

Закон про Інститут національної партії перепишуть через скандал

Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільш суперечливі положення закону.

Про це після зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегож Схетина, повідомляє видання Onet.pl.

«Я кажу про це, тому що це важливе питання. Відносини зі Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки», - заявив Схетина.

За його словами, «Громадянська платформа» не буде стояти осторонь подій та наслідків, якщо закон набуде чинності.

«Ми оголосимо про зміни до цього закону щодо найкритичніших моментів, які створюють похмуру картину польської історичної політики і всього, що сталося в польському парламенті, і було санкціоновано президентом Дудою», - відмітив політик.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

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