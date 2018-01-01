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    Думки вголос

    «Антибандерівський закон»: цю історичну кашу заварили наші нардепи попередніх років

    Ми самі посіяли бур’яни, а що виросло, за те відповідає аж ніяк не крайній Дуда.
    Воно, звісно, легко після антибандерівського закону Дуду клеймить. Який по суті між американсько-ізраїльською ганьбою і підтримкою партії вибрав друге. Або шукати руку Кремля, на яку можна спихнути усі негаразди. Але нехилу історичну кашу заварили наші народні обранці попередніх років. Саме у липні 2013 звернння до Сейму Польщі щодо визнання
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 14:10
    • Розсилка
    Волинська трагедія
    Фото: Радіо Свобода
    Волинська трагедія

    Ми самі посіяли бур’яни, а що виросло, за те відповідає аж ніяк не крайній Дуда.

    Воно, звісно, легко після антибандерівського закону Дуду клеймить. Який по суті між американсько-ізраїльською ганьбою і підтримкою партії вибрав друге.

    Або шукати руку Кремля, на яку можна спихнути усі негаразди. Але нехилу історичну кашу заварили наші народні обранці попередніх років.

    Саме у липні 2013 звернння до Сейму Польщі щодо визнання Волинської трагедії геноцидом поляків підписали 119 народних депутатів України від фракції Партії регіонів, 23 обранці від Комуністичної партії і шестеро позафракційних. Деякі з цих людей прекрасно почувають себе зараз і побудували кар’єри за сучасників.

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    Серед підписантів були Євген Мураєв, Євген Балицький, Нестор Шуфрич, Володимир Макеєнко — популярний провладний медіамагнат.
    Геннадій Труханов, мер Одеси. Олена Бондаренко, учасниця шоу на російських каналах і американська теща. Інна Богословська. Богуслаєв. Експерти всіх тем і на всі часи Кузьмук і Кінах.

    По суті, ми самі посіяли бур’яни, а що виросло, за те відповідає аж ніяк не крайній Дуда.

     

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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