«Антибандерівський закон»: цю історичну кашу заварили наші нардепи попередніх років
- Сьогодні, 14:10
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Ми самі посіяли бур’яни, а що виросло, за те відповідає аж ніяк не крайній Дуда.
Воно, звісно, легко після антибандерівського закону Дуду клеймить. Який по суті між американсько-ізраїльською ганьбою і підтримкою партії вибрав друге.
Або шукати руку Кремля, на яку можна спихнути усі негаразди. Але нехилу історичну кашу заварили наші народні обранці попередніх років.
Саме у липні 2013 звернння до Сейму Польщі щодо визнання Волинської трагедії геноцидом поляків підписали 119 народних депутатів України від фракції Партії регіонів, 23 обранці від Комуністичної партії і шестеро позафракційних. Деякі з цих людей прекрасно почувають себе зараз і побудували кар’єри за сучасників.
Серед підписантів були Євген Мураєв, Євген Балицький, Нестор Шуфрич, Володимир Макеєнко — популярний провладний медіамагнат.
Геннадій Труханов, мер Одеси. Олена Бондаренко, учасниця шоу на російських каналах і американська теща. Інна Богословська. Богуслаєв. Експерти всіх тем і на всі часи Кузьмук і Кінах.
По суті, ми самі посіяли бур’яни, а що виросло, за те відповідає аж ніяк не крайній Дуда.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої