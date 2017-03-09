Помер американський мільярдер Джон Хантсман, батько посла США в РФ

Хантсман-старший помер у себе вдома

У США помер мільярдер і філантрон Джон Хантсман, батько чинного посла США в Росії Джона Хантсмана-молодшого. Про це повідомляє Salt Lake City Tribune. Хантсман-старший помер у себе вдома в Солт-Лейк-Сіті в оточенні родини. Йому було 80 років. Про причини його смерті не повідомляється. Він був засновником і власником компанії Huntsman Container



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Фото: sltrib.com Джон Хантсман-старший

Хантсман-старший помер у себе вдома

У США помер мільярдер і філантрон Джон Хантсман, батько чинного посла США в Росії Джона Хантсмана-молодшого. Про це повідомляє Salt Lake City Tribune.

Хантсман-старший помер у себе вдома в Солт-Лейк-Сіті в оточенні родини. Йому було 80 років. Про причини його смерті не повідомляється.

Він був засновником і власником компанії Huntsman Container Corp., яку створив в 1970 році. Спочатку компанія виробляла упаковку для продуктів, зокрема, створила перші контейнери для мережі ресторанів McDonald's. У 1982 році Хантсман-старший створив Huntsman Chemical Corp., яка об'єднала під своїм початком всі його компанії. Вони виробляли різну продукцію - від тканин і текстилю до пластикових деталей для потреб авіації. Зараз Huntsman Corp. займається переробкою нафтопродуктів в поліуретани, барвники і полімери.

В останні роки свого життя Хантсман-старший багато інвестував в медицину, зокрема, в центр по боротьбі з раком при Університеті штату Юти, який отримав назву Hantsman Cancer Institute. Як пише Salt Lake City Tribune, він очікував, що його діти продовжать його справу.

Хантсман багатодітний батько: його старший син, Джон Хантсман, займає посаду посла США в Росії. Його молодший брат, Пітер Хантсман, управляє компанією Huntsman Corp., яку заснував їх батько. Пол Хантсман володіє виданням Salt Lake City Tribune. Решта дітей Джона Хантсмана працюють в сфері освіти і входять у впливову в штаті релігійну організацію Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (відома як найбільш велика гілка мормонізму).

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман-молодший заявив, що американські санкції відносно Москви будуть зняті після вирішення українського питання.

Джерело: Дождь