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    У світі

    Помер один із засновників «допутінського НТВ» Кара-Мурза

    • Розсилка
    Помер один із засновників «допутінського НТВ» Кара-Мурза

    Кара-Мурза разом із Євгеном Кисельовим працював над програмою "Итоги"

    Сьогодні помер тележурналіст та історик Володимир Кара-Мурза, йому було 59 років. Про це в Тwitter повідомив його син Володимир Кара-Мурза-молодший.

    «Сьогодні, 28 липня, пішов із життя Володимир Олексійович Кара-Мурза (1959-2019). Історик, тележурналіст, один із засновників «старого НТВ». Мій тато. Пішов о 8-й ранку, в день своїх іменин. Про місце і час прощання сім'я повідомить додатково», - написав він.

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    Нагадаємо, на початку 1990-х Кара-Мурза працював в «Останкіно». 1993 року перейшов у першу в Росії приватну телекомпанію НТВ. Згодом працював на каналах ТНТ і ТВ-6. Він багато років вів авторську програму «Грани времени» на Радіо Свобода.

    Останнім часом Кара-Мурза хворів, переніс декілька інсультів.

    Слід відзначити, що Кара-Мурзу-молодшого два рази труїли – у 2015 та 2017 рр.

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