Помер один із засновників «допутінського НТВ» Кара-Мурза



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Кара-Мурза разом із Євгеном Кисельовим працював над програмою "Итоги"

Сьогодні помер тележурналіст та історик Володимир Кара-Мурза, йому було 59 років. Про це в Тwitter повідомив його син Володимир Кара-Мурза-молодший.

«Сьогодні, 28 липня, пішов із життя Володимир Олексійович Кара-Мурза (1959-2019). Історик, тележурналіст, один із засновників «старого НТВ». Мій тато. Пішов о 8-й ранку, в день своїх іменин. Про місце і час прощання сім'я повідомить додатково», - написав він.

Нагадаємо, на початку 1990-х Кара-Мурза працював в «Останкіно». 1993 року перейшов у першу в Росії приватну телекомпанію НТВ. Згодом працював на каналах ТНТ і ТВ-6. Він багато років вів авторську програму «Грани времени» на Радіо Свобода.

Останнім часом Кара-Мурза хворів, переніс декілька інсультів.

Слід відзначити, що Кара-Мурзу-молодшого два рази труїли – у 2015 та 2017 рр.