Померла зірка легендарного фільму про російську дійсність «Ширлі-Мирлі»

Інна Чурикова за життя зіграла більше ніж у 40 стрічках та серіалах

Останні декілька років акторка багато хворіла

У віці 79 років померла народна артистка СРСР, актриса Інна Чурикова. Про це повідомив директор театру «Ленком» Марк Варшавер, де вона грала. Що стало причиною смерті Чурикової, наразі невідомо. Останні декілька років акторка багато хворіла.

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Декілька місяців тому Чурикова отримала серйозні переломи під час падіння.

Інна Чурикова за життя зіграла більше ніж у 40 стрічках та серіалах. Найвідоміші її роботи у кінофільмах «Морозко», «Той самий Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Ширлі-мирлі», «Військово-польовий роман» та багато інших.

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Інна Чурикова в казці «Морозко» фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у США у віці 54 роки померла співачка Ліза Марі Преслі, яка була єдиною дитиною покійного Елвіса Преслі.