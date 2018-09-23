Помпео прокоментував публікацію про пропозицію встановити прослуховування Трампа



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Помпео: Нам потрібні всі, хто допомагає в досягненні місії президента Трампа

Чиновники, які не підтримують курс президента США Дональда Трампа, «мають знайти собі якесь інше заняття». Про це державний секретар Майк Помпео сказав в інтерв'ю Fox News, коментуючи публікацію NYT про пропозицію встановити «прослушку» в Овальному кабінеті.

«Можу сказати одне: я досить ясно дав зрозуміти з моменту початку служби в цій адміністрації, якщо ви не можете бути в команді, тоді, може бути, вам варто зайнятися чимось іще», - сказав Помпео.

«Я сказав про це своїм високопоставленим колегам, я сказав про це в ЦРУ і Держдепартаменті: нам потрібні всі, хто допомагає в досягненні місії президента Трампа», - сказав він. Помпео також висловив сподівання, що всі у міністерстві юстиції, ФБР, Державному департаменті «підтримують цю місію».

Нагадаємо, The New York Times повідомила, що заступник генпрокурора Род Розенстайн запропонував поставити приховане прослуховування в Овальному кабінеті, «щоб дізнатися про той хаос, який поглинув адміністрацію».

Крім того, Розенстайн нібито запропонував схилити членів адміністрації до застосування 25-ї поправки Конституції США, щоб визнати Трампа нездатним виконувати свої обов'язки.

Розенстайн категорично заперечив звинувачення і заявив Fox News, що не має наміру коментувати історію, що ґрунтується на анонімних джерелах, «які явно упереджені до відділу і просувають свій власний порядок денний».

Джерело: Укрінформ