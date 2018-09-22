Заступник генпрокурора США пропонував прослуховувати Трампа - ЗМІ



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Дональд Трамп в Овальному кабінеті

У мін’юсті запропонували встановити приховану прослушку, щоб дізнатися «про той хаос, що поглинув адміністрацію» Трампа

Після того, як торік Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі та поділився з росіянами державними секретами, заступник генпрокурора Род Розенстайн запропонував поставити приховане прослуховування в Овальному кабінеті.

Про це написало з посиланням на обізнані джерела видання The New York Times.

«Заступник генерального прокурора Род Розенстайн минулого року запропонував встановити приховану прослушку президента Трампа в Білому домі, щоб дізнатися про той хаос, що поглинув адміністрацію», - зазначається в публікації.

Крім того, він висловив пропозицію схилити членів адміністрації до застосування 25-ї поправки Конституції США, щоб визнати Дональда Трампа нездатним виконувати свої обов'язки. За інформацією видання, заступник генпрокурора обговорював ці ініціативи з іншими високопоставленими чиновниками міністерства юстиції та ФБР.

При цьому уточнюється, що Розенстайн висловив ці пропозиції навесні 2017 року, коли глава Білого дому Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з посади директора ФБР. Одразу після цього президент оприлюднив зміст секретної доповіді на зустрічі в Овальному кабінеті главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу Сергію Кисляку. Тоді також стало відомо, що Трамп вимагав від Комі присягнути йому на вірність.

Газета пише, що пропозиції Розенстайна не були реалізовані, однак сам він назвав цю інформацію «неточною і фактично невірною».

Після того, як генеральний прокурор США Джефф Сешнс минулого року взяв самовідвід у розслідуванні щодо втручання Росії в президентські вибори у США, був призначений спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який очолив слідство. За існуючою процедурою, спецпрокурора в цій ситуації може призначати та звільняти заступник генпрокурора. Причому, навіть президент і генпрокурор зараз не мають на це повноважень. Тепер, коли у президента з'явилася причина звільнити Розенстайна, на його місце може бути призначена більш лояльна до глави Білого дому людина, що може змінити ситуацію в розслідуванні російського втручання у внутрішню політику США.

Нагадаємо, у середині вересня Трамп наказав департаменту юстиції негайно розсекретити інформацію, пов'язану з розслідуванням можливого втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Натомість напередодні Трамп передумав публікувати матеріали.

Раніше глава Білого дому назвав «незаконним» розслідування на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо втручання Росії в президентські вибори в США.