Понад мільйон іракських дітей стали вимушеними переселенцями через війну

Проблема вимушених переселенців може стати на заваді виборів до парламенту Іраку

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що із 2,6 млн вимушених іракських переселенців в результаті конфлікту із «Ісламською державою» (ІД) половину складають діти. При цьому, н зважаючи на офіційне завершення операції проти ІД, триваючі перестрілки і нанесення бомбових ударів ускладнюють можливість повернення до нормального життя.



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Проблема вимушених переселенців може стати на заваді виборів до парламенту Іраку

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що із 2,6 млн вимушених іракських переселенців в результаті конфлікту із «Ісламською державою» (ІД) половину складають діти. При цьому, н зважаючи на офіційне завершення операції проти ІД, триваючі перестрілки і нанесення бомбових ударів ускладнюють можливість повернення до нормального життя.

Загалом же ЮНІСЕФ вважає, що до 4 млн дітей Іраку перебувають у скрутній ситуації через відсутність необхідного фінансування протягом останніх років. Погіршує ситуацію із забезпечення прав і потреб дітей країни і руйнування відповідної інфраструктури – дитячих садків, шкіл і лікарень. Паралельно із цим ЮНІСЕФ займається забезпеченням прав дітей із сімей колишніх бійців «Ісламської держави», чиї батьки зараз перебувають у в’язницях. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Проблема гарантування прав переміщених осіб є важливою, зважаючи на майбутні вибори до парламенту Іраку, які попередньо заплановані на 2018 рік. Представники сунітських регіонів, які були під контролем ІД, вимагають відтермінувати вибори, щоб таким чином дозволити вимушеним переселенцям повернутися і взяти участь в голосуванні. Зі свого боку очільник уряду Хайдер Аль-Абаді, який представляє шиїтів, наполягає на проведенні виборів 12 травня, як і було визначено попередньо. США закликають провести вибори до парламенту у визначений попередньо час, оскільки в іншому випадку це може створити небезпечний прецедент.