Порноакторці заплатили за мовчання про секс із Трампом, – The Wall Street Journal

Порнозірка Стормі Деніелс нібито отримала 130 тис. доларів

Колишня порнозірка Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд) в 2006 році мала сексуальний зв'язок з мільярдером Дональдом Трампом, пише The Wall Street Journal. За даними газети, актрисі заплатили за мовчання, коли магнат став кандидатом в президенти США. За словами джерел, за приховування компрометуючої Трампа інформації Деніелс отримала



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Порнозірка Стормі Деніелс нібито отримала 130 тис. доларів

Колишня порнозірка Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд) в 2006 році мала сексуальний зв'язок з мільярдером Дональдом Трампом, пише The Wall Street Journal. За даними газети, актрисі заплатили за мовчання, коли магнат став кандидатом в президенти США.

За словами джерел, за приховування компрометуючої Трампа інформації Деніелс отримала 130 тис. дол. Гроші були передані через адвоката Трампа.

Відзначається, що інтрижка Трампа трапилася через рік після одруження на Меланії, під час турніру з гольфу серед знаменитостей.

І порноакторка, і представники президента США назвали повідомлення WSJ про інтим брехнею. При цьому Деніелс визнала, що провела зустріч з Трампом, який справив на неї враження «люб'язної, талановитої людини і абсолютного джентльмена».

Нагадаємо, користувач Twitter під ніком «Актриса з Европи» (@ privetsuka3), яка представилася, як порноактриса з Харкова, поділилася відвертими фактами про зйомки у фільмах для дорослих.

Зазначимо, 2016 року американська порноактриса Джессіка Дрейк звинуватила Трампа в сексуальних домаганнях.

Джерело: Росбалт