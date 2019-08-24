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    У світі

    Посол Росії у Британії пішов у відставку

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    Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко - Посол Росії у Британії пішов у відставку
    Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко

    Дипломат вже вирушив до Росії

    Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко пішов у відставку. Про це йдеться на сайті дипломатичної місії.

    Згідно з повідомленням, дипломат вже вирушив до Росії. Повідомляється, що тимчасовим повіреним призначений радник-посланець Іван Володін.

    Олександр Яковенко очолював дипмісію Росії в Лондоні з січня 2011 року. Кінець його каденції позначився напруженістю у відносинах між Британією і Росією після того, як в березні минулого року у Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

    До слова, президент США Дональд Трамп планує призначити новим послом в Росії Джона Саллівана, який наразі є заступником держсекретаря Майка Помпео.

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