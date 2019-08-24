Посол Росії у Британії пішов у відставку



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Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко

Дипломат вже вирушив до Росії

Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко пішов у відставку. Про це йдеться на сайті дипломатичної місії.

Згідно з повідомленням, дипломат вже вирушив до Росії. Повідомляється, що тимчасовим повіреним призначений радник-посланець Іван Володін.

Олександр Яковенко очолював дипмісію Росії в Лондоні з січня 2011 року. Кінець його каденції позначився напруженістю у відносинах між Британією і Росією після того, як в березні минулого року у Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

До слова, президент США Дональд Трамп планує призначити новим послом в Росії Джона Саллівана, який наразі є заступником держсекретаря Майка Помпео.