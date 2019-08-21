Трамп озвучив кандидатуру на посаду посла США в Росії



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Джон Салліван наразі є заступником держсекретаря США

Глава Білого дому зазначив, що Джон Салліван «користується великою повагою»

Президент США Дональд Трамп планує призначити новим послом в Росії Джона Саллівана, який наразі є заступником держсекретаря Майка Помпео.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Очікується, що Салліван замінить чинного посла Джона Хантсмана, який написав заяву про відставку з 3 жовтня цього року.

«Джон Салліван користується великою повагою і міг би бути відмінним вибором для заміни посла США в Росії», - сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Водночас, New York Times зазначає, що Салліван, «який раніше був юристом в інших урядових відомствах, займе посаду, маючи обмежений дипломатичний досвід роботи з Москвою».

Нагадаємо, Джона Саллівана призначили на посаду заступника держсекретаря США у 2017 році. Перед цим він працював у юридичній фірмі Mayer Brown LLP, а до цього - юристом в урядових відомствах США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що потенційними кандидатами на посаду посла США в Росії є спецпредставник Держдепу щодо Північної Кореї Стівен Біган і посол в Німеччині Річард Гренелл.