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    Посол США відмовляється покинути Росію, незважаючи на рекомендації Кремля

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    Джона Саллівана призначили послом США в РФ при президентові Дональді Трампі - Посол США відмовляється покинути Росію, незважаючи на рекомендації Кремля

    Джона Саллівана призначили послом США в РФ при президентові Дональді Трампі

    Фото: скріншот відео Посольство США в РФ/YouTube

    Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона

    Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється покидати країну. Раніше Кремль рекомендував йому відправитися до Вашингтона на консультації. Про це повідомляє Axios з посиланням на обізнані джерела.

    За даними видання, Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена.

    Однак, повідомляє видання, посол продовжив свою роботу в Москві.

    За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.

    Джона Саллівана призначили послом США в РФ при президентові Дональді Трампі. Байден замислювався про заміну посла, але вирішив зберегти його на посаді.

    Нагадаємо, у січні посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.

    «Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій», – сказав Салліван.

    За його словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон «найглибшим чином прихильні до такого вирішення проблеми, яке було б справедливим для України і її народу».

    Салліван пояснив, що США продовжать вести діалог з проблеми Донбасу в різних форматах, в тому числі нормандському.

    «Ми не досягли великого успіху за останні шість-сім років, але це не звільняє нас від зобов'язання продовжувати роботу по його досягненню», – сказав він.

    Посол додав, що до України, а також до мінських угод влади США свій підхід не змінювала. Нагадаємо, санкції були введені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З тих пір їх кілька разів продовжували і розширювали.

    Теги: США санкції посол
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