Санкції проти Росії не будуть послаблюватись – посол США

Санкції були введені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова

Американська влада обіцяє не змінювати підходу до Мінських угод

Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму. Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван в ефірі російського телеканалу «Дождь», повідомляє Цензор.НЕТ.

«Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій», – сказав Салліван.

За його словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон «найглибшим чином прихильні до такого вирішення проблеми, яке було б справедливим для України і її народу».

Салліван пояснив, що США продовжать вести діалог з проблеми Донбасу в різних форматах, в тому числі нормандському. «Ми не досягли великого успіху за останні шість-сім років, але це не звільняє нас від зобов'язання продовжувати роботу по його досягненню», – сказав він. Посол додав, що до України, а також до мінських угод влади США свій підхід не змінювала. Нагадаємо, санкції були введені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З тих пір їх кілька разів продовжували і розширювали.

Як повідомлялося раніше, 26 січня новий американський президент Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. «Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України», – повідомляється про цю розмову на сайті Білого дому.