Постраждалий від «Новачка» британець розповів про зустріч з послом РФ
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Чарлі Роулі розповів, що російський посол «нагодував його пропагандою»
Житель англійського містечка Еймсбері Чарлі Роулі, постраждалий від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розповів, що не отримав жодних відповідей від посла Росії в Лондоні, з яким він зустрівся напередодні.
Про це пише BBC.
45-річного Чарлі Роулі і його подругу, 44-річну Дон Стерджес, госпіталізували в критичному стані 30 червня 2018 року. Містечко Еймсбері, де вони жили, знаходиться в 11 км на північ від Солсбері, де 4 березня були важко отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Стерджес померла в лікарні в липні, життя Роулі лікарям вдалося врятувати.
З'ясувалося, що вони отруїлися»Новачком». Смертельна отрута знаходилася у флаконі з-під парфумів, який Роулі підібрав у міському парку.
Зустріч британця з главою російської дипмісії Олександром Яковенком організувало видання Sunday Mirror.
«Я пішов, щоб запитати їх: «Чому ваша країна вбила мою подругу?». Але я не отримав жодної відповіді», - розповів Роулі в інтерв'ю Sunday Mirror. За словами Роулі, під час 90-хвилинної зустрічі посол Яковенко виглядав «щиро стурбованим». Сам Яковенко в бесіді з російським агентством описав зустріч інакше.
За його словами, Чарлі Роулі і його брат Метью прийшли в російське посольство, щоб дізнатися те, чого не говорить їм британська влада.
«Ніяких претензій у них до Росії немає, навіть більш, вони прийшли з проханням розповісти, що відбувається насправді», - сказав Яковенко. Втім, Роулі у своєму інтерв'ю каже, що російський посол «нагодував його пропагандою» і сказав, що «Новачок» - якби був російського виробництва - мав би значно сильнішу дію і вбив би більше людей.
«Те, що він сказав, намагаючись довести, що Росія не несе відповідальності за те, що трапилося, було безглуздим», - заявив Роулі.
«Я радий, що зустрівся з ним і думаю, що дізнався щось нове. Але я як і раніше вважаю, що атаку здійснила Росія», - додав британець.
Нагадаємо, посол Росії у Британії продовжує наполягати, що РФ нікого не труїла «Новачком» в Емсбері.