Правозахисники назвали Трампа «катастрофою»

На думку глави Human Rights Watch, ставлення Трампа до прав людини призводить до погіршення ситуації в інших країнах

Ставлення Дональда Трампа до прав людини в перший рік його президентства стало катастрофою, що сприяло загостренню проблем в цій галузі в Китаї і Росії. Про це заявив в інтерв'ю Reuters глава Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот. Він дав інтерв'ю напередодні щорічного звіту організації, який буде представлений в Парижі. За його словами, Велика



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Президент США Дональд Трамп

На думку глави Human Rights Watch, ставлення Трампа до прав людини призводить до погіршення ситуації в інших країнах

Ставлення Дональда Трампа до прав людини в перший рік його президентства стало катастрофою, що сприяло загостренню проблем в цій галузі в Китаї і Росії. Про це заявив в інтерв'ю Reuters глава Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот.

Він дав інтерв'ю напередодні щорічного звіту організації, який буде представлений в Парижі. За його словами, Велика Британія відвернута виходом з Євросоюзу, а США в основному не присутні в сфері прав людини, тому дірку, що утворилася, слід закрити президенту Франції Еммануелю Макрону.

«Трамп був катастрофою для руху на захист прав людини, почасти тому, що у нього, як видно, є ненаситне бажання наймати людей, які могли б керувати без стримувань і противаг демократії», - висловився глава HRW. На думку Рота, Трамп і сам хотів би так робити.

«Для нашого руху це ускладнює підтримку прав людини, тому що наша основна сила - в можливості присоромити зловживаючі держави», - підкреслив Рот.

Після того як Трамп, за повідомленнями ЗМІ, назвав африканські країни «брудними дірами», президент США «побачив політичні переваги в тому, щоб бути расистом», поскаржився глава HRW.

Він торкнувся також лідерів Росії і Китаю, які влаштували «інтенсивний розгін» політичних опонентів.

Говорячи про нового французького лідера, Рот зазначив, що Макрон жорстко висловлювався про ситуацію з правами людини на зустрічах з президентом Володимиром Путіним, президентами Туреччини та Венесуели Реджепом Ердоганом і Ніколасом Мадуро, але у всіх інших випадках «виглядав слабо». Він зазначив, що під час візиту Макрона в Китай президент Франції навряд чи говорив про права людини, він також не зміг підтримати розслідування дій Саудівської Аравії в Ємені. «Легко захищати права людини, коли це безкоштовно, коли за це немає реальної плати, але не коли ти маєш справу з китайськими або саудівськими контрактами», - зіронізував Рот.

Джерело: Інтерфакс-Україна