Прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази



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Зіткнення між палестинцями та ізраїльтянами в Секторі Гази, архівне фото

«Якщо в Секторі Гази не будуть дотримуватися спокою, ми у період виборів зуміємо прийняти рішення і будемо діяти», заявив Нетаньяху

Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Про це заявив прем'єр країни Біньямін Нетаньяху, повідомляє DW.

«Загорожа перешкоджатиме в'їзду терористів з Сектору Гази до Ізраїлю», - заявив Нетаньяху.

Міністерство оборони оголосило, що паркан з оцинкованої сталі буде заввишки шість метрів та завдовжки 65 кілометрів.

Його зведуть на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази на тих ділянках, де вже збудована підземна загорожа з бетону, яка, за даними ізраїльської влади, має нейтралізувати систему підземних тунелів палестинських бойовиків. Західний кінець надземного паркану буде об'єднаний із муром, збудованим у морі з метою блокування нападів бойовиків на воді.

Нетаньяху попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази.

«Якщо в Секторі Гази не будуть дотримуватися спокою, ми у період виборів зуміємо прийняти рішення і будемо діяти», - заявив він під час засідання уряду.

Раніше міністерство оборони Ізраїлю оголосило про початок будівництва сталевого шестиметрового паркану на кордоні із Сектором Гази для захисту від «палестинських бойовиків».

Нагадаємо, коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.