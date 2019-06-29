Прем'єр Румунії очолила правлячу партію



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Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле

Вибори нового керівництва партії були обумовлені тим, що кілька місяців тому ексголова парті був засуджений до тюремного ув'язнення за корупцію

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле обрана головою правлячої Соціал-демократичної партії.

Про це стало відомо за підсумками з'їзду партії, повідомляє «Укрінформ».

Згідно з оприлюдненими даними, за обрання Денчиле головою проголосувало близько трьох тисяч делегатів з'їзду. Виконавчим головою партії обрано міністра фінансів Румунії Еуджен Теодорович.

Вибори нового керівництва партії були обумовлені тим, що кілька місяців тому ексголова партії, колишній керівник нижньої палати парламенту Румунії - Камери депутатів - Лівіу Драгня був засуджений до тюремного ув'язнення за корупцію.

До слова, раніше лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков поскаржився, що президент України Володимир Зеленський зіткнувся із саботуванням своєї діяльності низкою українських владних структур.