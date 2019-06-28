Разумков: президенту катастрофічно важко боротися з саботажем



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Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

Ставлення Ради до звільнення Клімкіна Разумков вважає саботажем. І це, на його думку, непоодинокий випадок

Президент України Володимир Зеленський зіткнувся із саботуванням своєї діяльності низкою українських владних структур.

Про це заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Він не помічник – він міністр! Якщо він цього не знає, і якщо Рада, яка його висувала, не може відправити його у відставку, тоді в мене просто слів нема», - прокоментував політик заяву глави МЗС Павла Клімкіна про те, що він більше не допомагатиме президенту Володимиру Зеленському.

Ставлення Верховної Ради до звільнення Клімкіна Разумков вважає саботажем. І це, на його думку, непоодинокий випадок.

«У президента однозначно повноваження є. Але те, що йому сьогодні катастрофічно важко боротися з тим, що має місце бути в українському парламенті, в низці міністерств і відомств, котрі фактично відкрито саботують діяльність президента України – це факт», - заявив лідер «Слуги народу».

При цьому він висловив надію на те, що після 21 липня, коли відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради, ситуація «кардинально зміниться».

Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету.

Прем'єр Гройсман розкритикував Клімкіна через ситуацію із Зеленським та полоненими моряками.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.