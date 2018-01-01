Прем’єри Австрії та Угорщини вимагають посилення охорони кордонів ЄС

Віктор Орбан підтримує в «найрадикальнішій формі» охорону зовнішніх кордонів ЄС

Австрія та Угорщина з огляду на значну кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до Європи, наполягають на посиленні охорони зовнішніх кордонів ЄС. Це підтвердили під час зустрічі у Відні у вівторок, 30 січня, канцлер Австрії Себастіан Курц та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За словами Орбана, без посиленого захисту



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Віктор Орбан та Себастіан Курц наполягають на зміцненні кордонів ЄС

Віктор Орбан підтримує в «найрадикальнішій формі» охорону зовнішніх кордонів ЄС

Австрія та Угорщина з огляду на значну кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до Європи, наполягають на посиленні охорони зовнішніх кордонів ЄС. Це підтвердили під час зустрічі у Відні у вівторок, 30 січня, канцлер Австрії Себастіан Курц та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами Орбана, без посиленого захисту зовнішніх кордонів під загрозою опиняється свобода пересування всередині ЄС: оскільки зовнішні кордони відкриті, то у країн виникає бажання закрити внутрішні. «І це якраз протилежність того, що ми позначаємо як «Шенген», - зазначив угорський прем'єр, якого цитує агентство dpa. Орбан додав, що підтримує в «найрадикальнішій формі» охорону зовнішніх кордонів ЄС – «як це зробила Угорщина, збудувавши загорожу на кордоні».

Курц зауважив, що Австрія не має наміру приєднуватися до критичних голосів країн «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) на адресу ЄС, а радше бачить свою роль як моста між цими державами та рештою Євросоюзу. «Нашою метою має бути зниження напруженості в Європейському союзі, щоб разом ми знову стали сильнішими», - наголосив Курц.

Жорстка політика уряду Орбана щодо біженців під час кризи 2015 року, а також зведення Будапештом загорожі на кордоні викликали чимало критики в ЄС. Будапешт також опирається розподілу біженців всередині Євросоюзу.

Курц ще на посаді міністра закордонних справ Австрії та під час передвиборної кампанії неодноразово заявляв про необхідність суттєвого скорочення потоку мігрантів до Європи та критикував політику біженців канцлерки Німеччини Анґели Меркель.

У рамках дворічного плану, озвученого Європейською Комісією наприкінці вересня минулого року, у країнах ЄС має бути розподілено щонайменше 50 тисяч біженців. Утім, поки що держави-члени Європейського союзу зобов'язалися розмістити у себе 34 тисячі біженців.

Як повідомлялося, Орбан у вівторок відвідує із візитом Австрію. Прем’єр-міністр Угорщини має намір зустрітися, крім Себастьяна Курца, із Хайнцом-Крістіаном Штрахе, а також підписати домовленість, яка стосуватиметься міграційних питань

Джерело: DW