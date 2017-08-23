Прем’єр-міністр Угорщини відвідає Австрію із візитом

Себастіян Курц готовий бути посередником між різними країнами ЄС

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан має намір в вівторок відвідати із візитом Австрію. Прем’єр-міністр Угорщини має намір зустрітися як із Себастьяном Курцом і Хайнцом-Крістіаном Штрахе, а також підписати домовленість, яка стосуватиметься міграційних питань. [READ_MORE] В той же час Штрахе, який на сьогодні займає посаду віце-канцлера



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Віктор Орбан має намір в вівторок відвідати із візитом Австрію

Себастіян Курц готовий бути посередником між різними країнами ЄС

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан має намір в вівторок відвідати із візитом Австрію. Прем’єр-міністр Угорщини має намір зустрітися як із Себастьяном Курцом і Хайнцом-Крістіаном Штрахе, а також підписати домовленість, яка стосуватиметься міграційних питань.

В той же час Штрахе, який на сьогодні займає посаду віце-канцлера Австрії, виступає за те, щоб Відень почав орієнтуватися на країни Вишеградської четвірки, а не західноєвропейських партнерів таких як ФРН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зі свого боку австрійський канцлер Себастьян Курц підтримав країни Вишеградської четвірки в протистоянні із Брюсселем щодо квот на розподіл мігрантів. Хоча із іншого боку очільник австрійського уряду підтримав ЄС у протистоянні із Польщею в питаннях дотримання верховенства права в країні. Себастіян Курц вважає, що Австрія повинна виступати мостом між західними і східними країнами ЄС.

Проте не зважаючи на можливості для зближення, Угорщину і Австрію можуть розділити питання атомної енергетики і допомоги дітям працівників із Центральної Європи. Перш за все Відень має намір позиватися до ЄС щодо згоди на розширення АЕС Пакш в Угорщині. Так само австрійська влада вирішила обмежити соціальну допомогу для дітей працюючих в Австрії робітників, які походять із Центральної Європи. Мова йде в тому числі про Угорщину і Словаччину.