Президент Чехії призначив нового міністра юстиції, попри масові протести



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Президент Чехії Мілош Земан

Напередодні тисячі чехів вийшли на вулиці Праги та інших міст, щоб протестувати проти призначення Бенешової

Президент Чехії Мілош Земан погодився на призначення нового міністра юстиції Марі Бенешової, незважаючи на масові протести проти її кандидатури.

Про це повідомляє Associated Press.

Напередодні тисячі чехів вийшли на вулиці Праги та інших міст, щоб протестувати проти призначення Бенешової, яка, на їхню думку, може поставити під загрозу правову систему.

Бенешова вважається соратником прем'єр-міністра Андрія Бабіша, проти якого порушено справу про шахрайство з використанням коштів Європейського Союзу.

Бабіш заперечує правопорушення, а Земан неодноразово критикував звинувачення. Міністр юстиції має значний контроль над обвинуваченням.

Бенешова була депутатом парламенту і проголосувала проти прохання поліції позбавити Бабіша імунітету для розслідування. Протестувальники й опозиція кажуть, що вона може спробувати вплинути на подальший розгляд справи.