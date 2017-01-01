Президент Туреччини назвав президента Сирії терористом

Ердоган закликає звільнити Асада з поста президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Башар Асад не повинен залишатися при владі в Сирії, і назвав його терористом. Свою думку Ердоган висловив на спільній прес-конференції з главою Тунісу Бежі Каїдом ас-Себсі в Тунісі, повідомляє Аnadolu. «Як можна будувати майбутнє країни з президентом, на руках якого кров мільйона



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Фото з відкритих джерел Президент Туреччини Реджеп Ердоган

Ердоган закликає звільнити Асада з поста президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Башар Асад не повинен залишатися при владі в Сирії, і назвав його терористом.

Свою думку Ердоган висловив на спільній прес-конференції з главою Тунісу Бежі Каїдом ас-Себсі в Тунісі, повідомляє Аnadolu.

«Як можна будувати майбутнє країни з президентом, на руках якого кров мільйона співвітчизників? Асад не повинен перебувати при владі в Сирії, тому що він проводить політику терору на державному рівні», - сказав Ердоган, назвавши Асада терористом.

Турецький президент також зазначив, що міжнародна коаліція по боротьбі з тероризмом, Росія і Туреччина залучені в сирійський конфлікт, оскільки в Сирії немає стабільності, і при Асаді забезпечити її буде неможливо.

Ердоган прибув до Туніса у рамках регіонального турне. Раніше він відвідав Судан і Чад, де підписав військові та економічні угоди.