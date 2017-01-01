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    Президент Туреччини назвав президента Сирії терористом

    Ердоган закликає звільнити Асада з поста президента
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Башар Асад не повинен залишатися при владі в Сирії, і назвав його терористом. Свою думку Ердоган висловив на спільній прес-конференції з главою Тунісу Бежі Каїдом ас-Себсі в Тунісі, повідомляє Аnadolu. «Як можна будувати майбутнє країни з президентом, на руках якого кров мільйона
    • Вчора, 17:40
    • Розсилка
    Президент Туреччини Реджеп Ердоган
    Фото з відкритих джерел
    Президент Туреччини Реджеп Ердоган

    Ердоган закликає звільнити Асада з поста президента

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Башар Асад не повинен залишатися при владі в Сирії, і назвав його терористом.

    Свою думку Ердоган висловив на спільній прес-конференції з главою Тунісу Бежі Каїдом ас-Себсі в Тунісі, повідомляє Аnadolu.

    «Як можна будувати майбутнє країни з президентом, на руках якого кров мільйона співвітчизників? Асад не повинен перебувати при владі в Сирії, тому що він проводить політику терору на державному рівні», - сказав Ердоган, назвавши Асада терористом.

    Турецький президент також зазначив, що міжнародна коаліція по боротьбі з тероризмом, Росія і Туреччина залучені в сирійський конфлікт, оскільки в Сирії немає стабільності, і при Асаді забезпечити її буде неможливо.

    Ердоган прибув до Туніса у рамках регіонального турне. Раніше він відвідав Судан і Чад, де підписав військові та економічні угоди.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Сирія Башар Асад
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