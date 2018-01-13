Президентом Єврогрупи став міністр фінансів Португалії

Сентену замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013 року

Міністр фінансів Португалії Маріу Сентену обраний новим президентом Єврогрупи - неформального органу міністрів фінансів єврозони. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter. Сентену, який мав на виборах трьох конкурентів, почне роботу на новій посаді 13 січня 2018 року. Він замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013