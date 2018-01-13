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    Президентом Єврогрупи став міністр фінансів Португалії

    Сентену замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013 року
    Міністр фінансів Португалії Маріу Сентену обраний новим президентом Єврогрупи - неформального органу міністрів фінансів єврозони. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter. Сентену, який мав на виборах трьох конкурентів, почне роботу на новій посаді 13 січня 2018 року. Він замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013
    • Сьогодні, 20:10
    • Розсилка
    Маріу Сентену
    Маріу Сентену

    Сентену замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013 року

    Міністр фінансів Португалії Маріу Сентену обраний новим президентом Єврогрупи - неформального органу міністрів фінансів єврозони.

    Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter.

    Сентену, який мав на виборах трьох конкурентів, почне роботу на новій посаді 13 січня 2018 року. Він замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013 року.

    Дейсселблум залишив посаду міністра фінансів Нідерландів, тому більше не може бути головою Єврогрупи. Він був обраний до голландського парламенту у березні, але у жовтні заявив, що вирішив залишити політику.

     

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