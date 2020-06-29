Принц Гаррі вже шкодує про переїзд до США



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Принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня

Принц відчував почуття провини, що не знаходиться поруч з родиною в непростий період

Принц Гаррі пошкодував про рішення переїхати в США. Про це повідомляє The Sun з посиланням на книгу Енді Тіллетта і Ділана Говарда «Королівські війни: невідомі подробиці скандального розриву Гаррі і Меган з будинком Віндзорів».

Герцогу важко пристосуватися до нових умов. Ситуація ускладнилася, коли у принца Чарльза підтвердився коронавірус. «Це була далеко не ідеальна ситуація. Гаррі перестав відчувати захоплення від переїзду і відчував себе замученим», - наводить видання уривок з книги.

Зазначається, що принц відчував почуття провини за те, що не знаходиться поруч з родиною в цей непростий період.

За словами авторів, принц сумує за своїм будинком, а його дружина Меган Маркл докладає всіх зусиль, щоб підтримати чоловіка в їх новому житті. «Вона обіцяє(Гаррі. – Ред.), що, як тільки все повернеться на круги своя, він полюбить їх нове життя в Лос-Анджелесі», - йдеться в книзі.

Принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня, щоб почати нове самостійне життя поза королівської сім'ї. Однак перші 12 місяців будуть вважатися пробними. Таким чином, в 2021 році пара зможе повернути свій королівський статус і відновити колишні засади життя, виконуючи королівські обов'язки.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі був помічений в аеропортах Лос-Анджелеса і Лондона. Як виявилося, онук королеви Єлизавети II таємно прилетів до Великої Британії для того, щоб вирішити візове питання.