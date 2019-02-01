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    У світі

    Прокурори в США висунули звинувачення членам італійської мафії «Коза Ностра»

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    Діяльність американо-італійських кримінальних організацій, в тому числі &laquo;Коза Ностра&raquo;, є тривалим феноменом в США - Прокурори в США висунули звинувачення членам італійської мафії «Коза Ностра»
    Діяльність американо-італійських кримінальних організацій, в тому числі «Коза Ностра», є тривалим феноменом в США
    Фото: Reuters

    Підозрювані підпільно надавали позики від значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу

    У Філадельфії (США) прокуратура висунула звинувачення в «організації протизаконної угоди з надання позик під грабіжницькі відсотки» і вимаганні члену злочинної організації «Коза Ностра» і його помічнику.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    У міністерстві юстиції США заявили, що підозрювані підпільно надавали позики під значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати по позиці.

    Діяльність американо-італійських кримінальних організацій, в тому числі «Коза Ностра», є тривалим феноменом в США, незважаючи на зусилля правоохоронних органів.

    Вчинення злочинів членами кримінальних угрупувань виділяється законом США в окрему категорію, а ватажки кримінальних організацій можуть понести покарання за злочини, вчинені виконавцями.

    У 2011 році прокуратура США провела одну з найбільших операцій проти мафіозних угруповань в історії країни. В ході однієї операції заарештували і висунули звинувачення більш ніж 100 підозрюваним у різних містах країни.

    Нагадаємо, у грудні 2018 року десятки осіб було заарештовано в Нідерландах, ФРН, Італії, Бельгії і в країнах Латинської Америки. Метою операції були представники італійського злочинного угрупування Ндрангета.

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