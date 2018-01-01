«Пропаганда у дії»: 40% росіян вважають Навального шахраєм
- Сьогодні, 20:05
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Впливовий соціолог розповів, як Кремль «усуває» конкурентів Путіна
Лев Гудков, директор впливового незалежного російського соціологічного «Левада-центру», звертає увагу на те, що проти кандидата в президента РФ Олексія Навального працює дуже потужна пропагандистська машина. Таку думку соціолог висловив у інтерв’ю «Главкому».
«Проти Навального працює дуже потужна пропагандистська машина, вона дає ефект. Якщо у 2011-2012 роках його лозунги, його дії схвалювали 40-45% громадян, то сьогодні Навальний сприймається переважно негативно. Ті ж 40% називають його авантюристом, критиканом, шахраєм», — говорить Гудков.
Як зазначає соціолог, невелика частина більш освічених, більш інформованих, як правило, москвичів, жителів інших крупних міст, вважає себе прибічниками Навального і готові його підтримувати. «Але це дуже невелика кількість людей», — підкреслює Гудков.
Повну версію інтерв’ю з Левом Гудковим читайте тут: «Жити важко, але будемо терпіти». Впливовий соціолог про те, що коїться у головах росіян .