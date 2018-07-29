Путін на фоні протестів пообіцяв російським військовим нові кораблі



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За першу половину року ВМФ РФ отримав чотири кораблі, залишилося ще 22

Військово-морський флот Росії в 2018 році отримає 26 нових кораблів і суден, при цьому чотири з них будуть оснащені ракетно-зенітним комплексом «Калібр». Про це повідомив президент РФ Володимир Путін під час свого виступу в Санкт-Петербурзі на урочистостях з нагоди Дня ВМФ Росії.

«Всього за 2018 рік флот повинен отримати 26 нових кораблів, катерів і суден, в тому числі чотири кораблі з ракетним комплексом «Калібр», - сказав він.

За його словами, з початку цього року чотири кораблі - один протидиверсійний катер і три судна забезпечення - вже надійшли флоту.

Путін хоче, що переозброєння флоту ВМФ стало двигуном «технологічного прориву» Росії.

Сьогодні в Санкт-Петербурзі пройшов військово-морський парад за участю моряків Балтійського, Чорноморського, Північного, Тихоокеанського флотів і Каспійської флотилії.

Нагадаємо, у Росії продовжуються протести проти підвищення пенсійного віку. Зокрема, велелюдні протести пройшли у Москві 28 та 29 липня.