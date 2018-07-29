У Москві знову протестували проти підвищення пенсійного віку



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Фото: @supervarka Протест у Москві 29 липня

Тисячі людей виявили незгоду з політикою уряду

Близько 2,5 тис. людей взяли участь в мітингу проти підвищення пенсійного віку в Москві (Росія). Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на московську поліцію.

«На проспекті Академіка Сахарова проходить мітинг. У ньому беруть участь близько 2500 чоловік», - повідомили в прес-службі.

Поліція і Росгвардія забезпечують охорону громадського порядку і безпеки.

Акція була організована Лібертаріанською партією.

По данным волонтёров #БелыйСчётчик к 14:30 на территорию митинга #ПротивГрабежа прошло 4,3 тыс. участников.

Входящий поток через рамки сокращается.

Подсчёт продолжаем. pic.twitter.com/zI6pnqMpMN — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) July 29, 2018

По данным волонтёров #БелыйСчётчик к 15:15 на территорию митинга #ПротивГрабежа прошло 5,7 тыс. участников.

Входящий поток через рамки небольшой, выходящий поток превысил входящий.

Подсчёт продолжается. pic.twitter.com/6Utltn1L5E — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) July 29, 2018

Напередодні на проспекті Сахарова також пройшов мітинг проти підвищення пенсійного віку. За даними поліції, в ньому брали участь шість з половиною тисяч чоловік. В акції брали участь представники КПРФ, «Лівого фронту», об'єднання Народно-патріотичного союзу Росії, руху Соціалістична альтернатива. Заявку на проведення акції подавали представники фракції КПРФ.

Зазначимо, що незалежні спостерігачі заявили, що на мітингу проти реформи у неділю у Москві брали участь 5,7 тисячі учасників, а у суботу – 12 тисяч.

Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

Плани уряду викликав протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

Критики заявили, що вік виходу на пенсію у багатьох регіонах є вищим за середню тривалість життя.