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    У світі

    У Москві знову протестували проти підвищення пенсійного віку

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    Протест у Москві 29 липня - У Москві знову протестували проти підвищення пенсійного віку
    Фото: @supervarka
    Протест у Москві 29 липня

    Тисячі людей виявили незгоду з політикою уряду

    Близько 2,5 тис. людей взяли участь в мітингу проти підвищення пенсійного віку в Москві (Росія). Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на московську поліцію.

    «На проспекті Академіка Сахарова проходить мітинг. У ньому беруть участь близько 2500 чоловік», - повідомили в прес-службі.

    Поліція і Росгвардія забезпечують охорону громадського порядку і безпеки.

    Акція була організована Лібертаріанською партією.

    Напередодні на проспекті Сахарова також пройшов мітинг проти підвищення пенсійного віку. За даними поліції, в ньому брали участь шість з половиною тисяч чоловік. В акції брали участь представники КПРФ, «Лівого фронту», об'єднання Народно-патріотичного союзу Росії, руху Соціалістична альтернатива. Заявку на проведення акції подавали представники фракції КПРФ.

    Зазначимо, що незалежні спостерігачі заявили, що на мітингу проти реформи у неділю у Москві брали участь 5,7 тисячі учасників, а у суботу – 12 тисяч.

    Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

    Плани уряду викликав протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

    Критики заявили, що вік виходу на пенсію у багатьох регіонах є вищим за середню тривалість життя.

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