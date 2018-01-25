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    Путін в пологовому будинку. Вкрай дивне фото шокувало соцмережі

    На фото зображено, як Володимир Путін разом з іншими чиновниками спостерігає з балкону за тим, як жінка народжує дитину
    У соцмережах з'явилася досить дивна фотографія, на якій президент Росії Володимир Путін нібито спостерігає за тим, як приймають пологи у невідомої жінки. Одним з перших знімок опублікував політик Олексій Навальний.  [READ_MORE] Правда, потім твіт був видалений, так як в коментарях швидко пояснили, що на кушетці — не справжня
    • Сьогодні, 19:53
    • Розсилка
    Володимир Путін в Казанському університеті
    Володимир Путін в Казанському університеті

    На фото зображено, як Володимир Путін разом з іншими чиновниками спостерігає з балкону за тим, як жінка народжує дитину

    У соцмережах з'явилася досить дивна фотографія, на якій президент Росії Володимир Путін нібито спостерігає за тим, як приймають пологи у невідомої жінки.

    Одним з перших знімок опублікував політик Олексій Навальний. 

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    Правда, потім твіт був видалений, так як в коментарях швидко пояснили, що на кушетці — не справжня жінка.

    Насправді ж фотографія зроблена навіть не в пологовому будинку. На знімку — Казанський федеральний університет, куди президент заходив привітати студентів зі святом, а заодно оглянути ВНЗ. Саме там він спостерігав з балкона за "родами манекена". Ось фото ближче з кремлівського фотозвіту.

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    Путін в пологовому будинку. Вкрай дивне фото шокувало соцмережі
    Путін в пологовому будинку. Вкрай дивне фото шокувало соцмережі
    Путін в пологовому будинку. Вкрай дивне фото шокувало соцмережі

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