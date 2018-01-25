Путін в пологовому будинку. Вкрай дивне фото шокувало соцмережі

На фото зображено, як Володимир Путін разом з іншими чиновниками спостерігає з балкону за тим, як жінка народжує дитину

У соцмережах з'явилася досить дивна фотографія, на якій президент Росії Володимир Путін нібито спостерігає за тим, як приймають пологи у невідомої жінки. Одним з перших знімок опублікував політик Олексій Навальний. [READ_MORE] Правда, потім твіт був видалений, так як в коментарях швидко пояснили, що на кушетці — не справжня



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Володимир Путін в Казанському університеті

На фото зображено, як Володимир Путін разом з іншими чиновниками спостерігає з балкону за тим, як жінка народжує дитину

У соцмережах з'явилася досить дивна фотографія, на якій президент Росії Володимир Путін нібито спостерігає за тим, як приймають пологи у невідомої жінки.

Одним з перших знімок опублікував політик Олексій Навальний.





Правда, потім твіт був видалений, так як в коментарях швидко пояснили, що на кушетці — не справжня жінка.

ха-ха. Манекен на фото, поэтому удалил твит https://t.co/J0pJiDvNoa — Alexey Navalny (@navalny) January 25, 2018

Насправді ж фотографія зроблена навіть не в пологовому будинку. На знімку — Казанський федеральний університет, куди президент заходив привітати студентів зі святом, а заодно оглянути ВНЗ. Саме там він спостерігав з балкона за "родами манекена". Ось фото ближче з кремлівського фотозвіту.

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