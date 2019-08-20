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    У світі

    Путін вперше прокоментував реактивний вибух під Архангельськом

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    8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з &laquo;ядерною батарейкою&raquo; - Путін вперше прокоментував реактивний вибух під Архангельськом
    8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою»

    Президент РФ запевняє, що радіаційного фону немає

    Президент Росії Володимир Путін стверджує, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону після вибуху на полігоні під Северодвінську в Архангельській області немає, ситуація контрольована та вжито превентивних заходів.

    Про це з посиланням на заяву Путіна пише «Интерфакс».

    «Ніякої загрози там немає, і ніякого підвищення фону там теж не існує. Туди спрямовані були експерти, в тому числі незалежні експерти, які зараз контролюють ситуацію. У будь-якому разі, я ці доповіді отримую, отримую доповіді наших експертів, і військових експертів, і цивільних - ми серйозних змін там не бачимо», - сказав Путін.

    За його словами, щоб уникнути несподіваних ситуацій, на місці події влада вживає превентивних заходів.

    Напередодні стало відомо, що у Росії дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети з «ядерною батарейкою».

    Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою». У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули під час випробування «нового спецвиробу».

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