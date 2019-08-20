Путін вперше прокоментував реактивний вибух під Архангельськом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою»

Президент РФ запевняє, що радіаційного фону немає

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону після вибуху на полігоні під Северодвінську в Архангельській області немає, ситуація контрольована та вжито превентивних заходів.

Про це з посиланням на заяву Путіна пише «Интерфакс».

«Ніякої загрози там немає, і ніякого підвищення фону там теж не існує. Туди спрямовані були експерти, в тому числі незалежні експерти, які зараз контролюють ситуацію. У будь-якому разі, я ці доповіді отримую, отримую доповіді наших експертів, і військових експертів, і цивільних - ми серйозних змін там не бачимо», - сказав Путін.

За його словами, щоб уникнути несподіваних ситуацій, на місці події влада вживає превентивних заходів.

Напередодні стало відомо, що у Росії дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети з «ядерною батарейкою».

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою». У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули під час випробування «нового спецвиробу».