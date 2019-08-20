Путін вперше прокоментував реактивний вибух під Архангельськом
Президент РФ запевняє, що радіаційного фону немає
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону після вибуху на полігоні під Северодвінську в Архангельській області немає, ситуація контрольована та вжито превентивних заходів.
Про це з посиланням на заяву Путіна пише «Интерфакс».
«Ніякої загрози там немає, і ніякого підвищення фону там теж не існує. Туди спрямовані були експерти, в тому числі незалежні експерти, які зараз контролюють ситуацію. У будь-якому разі, я ці доповіді отримую, отримую доповіді наших експертів, і військових експертів, і цивільних - ми серйозних змін там не бачимо», - сказав Путін.
За його словами, щоб уникнути несподіваних ситуацій, на місці події влада вживає превентивних заходів.
Напередодні стало відомо, що у Росії дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети з «ядерною батарейкою».
Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою». У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули під час випробування «нового спецвиробу».