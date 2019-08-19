У Росії дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети з «ядерною батарейкою»



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Станції моніторингу, Дубна і Кіров, є частиною глобальної мережі, що забезпечує дотримання країнами правил Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Російські чиновники заявили, що у них «проблеми з мережею і зв'язком»

Дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані через два дні після вибуху ракети під Северодвінськом. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомила виданню виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассина Зербо, російські чиновники назвали причиною відмови передавати інформацію «проблеми з мережею і зв'язком».

Ці станції моніторингу, Дубна і Кіров, є частиною глобальної мережі, що забезпечує дотримання країнами правил Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, якого Росія дотримується, хоча він ще не був офіційно затверджений на міжнародному рівні.

Виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол заявив виданню:

«Це дуже дивний збіг, що ці станції припинили відправку даних незабаром після інциденту 8 серпня. Ймовірно, вони хочуть приховати технічні деталі ракетно-рухової системи, яку вони намагаються і не можуть розробити, але це не є законною причиною для припинення передачі даних моніторингу заборони випробувань».

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою». У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули під час випробування «нового спецвиробу».