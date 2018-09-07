Рада Європи схвалила нову систему перевірки туристів до прибуття в ЄС



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Авторизація у новій системі проходитиме в режимі онлайн, коштуватиме 7 євро і діятиме три роки

На засіданні Ради Європи 5 вересня було прийнято постанову про створення Європейської системи інформації про подорож і авторизацію (ETIAS).

Про це повідомляє прес-служба ради.

Після цього фінальну версію постанови повинні підписати в Раді і Європейському парламенті. Підсумковий текст буде оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набере чинності через 20 днів після публікації.

Очікується, що система ETIAS буде запущена вже до 2021 року.

Система призначена для проведення попередніх перевірок осіб, які мають намір в'їхати на територію Євросоюзу, і при цьому мають громадянство країн, котрі мають потреби у візах.

Авторизація, пояснюють автори проекту, проходитиме в режимі онлайн, коштуватиме 7 євро і діятиме три роки. Головне завдання системи - підвищити внутрішню безпеку країн ЄС і запобігти нелегальній імміграції.