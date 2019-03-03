Рекордна спека в Австралії викликала лісові пожежі



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Пожежники боролися з 25 осередками вогню в австралійському штаті Вікторія у неділю

На півдні Австралії продовжують вирувати пожежі, спричинені рекордною для країни спекою. Про це повідомляє Reuters.

«Пожежники боролися з 25 осередками вогню в австралійському штаті Вікторія у неділю, оскільки рекордна спека принесла найспекотніший початок березня в історії температурних спостережень південної частини країни», - йдеться у повідомленні.

Сувора чотириденна спека призвела до спалаху пожеж по всій південній частині штатів Вікторія та Тасманія.

Південно-східний штат Вікторія постраждав найбільше, в неділю тут працювали понад 2 тис. пожежників із залученням пожежних літаків та волонтерів для приборкання стихії.

Падіння температури прогнозували на вечір неділі, але пов'язана з ним зміна вітру не принесла втіхи для пожежників.

У 2009 році найгірші пожежі в історії Австралії, знищили тисячі будинків у штаті Вікторія, тоді загинули 173 особи, поранено 414, цей день місцеві ЗМІ назвали «чорною суботою».

Джерело: Укрінформ