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    У світі

    Рекордна спека в Австралії викликала лісові пожежі

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    Пожежники боролися з 25 осередками вогню в австралійському штаті Вікторія у неділю

    На півдні Австралії продовжують вирувати пожежі, спричинені рекордною для країни спекою. Про це повідомляє Reuters.

    «Пожежники боролися з 25 осередками вогню в австралійському штаті Вікторія у неділю, оскільки рекордна спека принесла найспекотніший початок березня в історії температурних спостережень південної частини країни», - йдеться у повідомленні.

    Сувора чотириденна спека призвела до спалаху пожеж по всій південній частині штатів Вікторія та Тасманія.

    Південно-східний штат Вікторія постраждав найбільше, в неділю тут працювали понад 2 тис. пожежників із залученням пожежних літаків та волонтерів для приборкання стихії.

    Падіння температури прогнозували на вечір неділі, але пов'язана з ним зміна вітру не принесла втіхи для пожежників.

    У 2009 році найгірші пожежі в історії Австралії, знищили тисячі будинків у штаті Вікторія, тоді загинули 173 особи, поранено 414, цей день місцеві ЗМІ назвали «чорною суботою».

    Джерело: Укрінформ

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