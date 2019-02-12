РФ програла в Європейському суді справу про порушення у Придністров'ї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейський суд відхилив запит російського уряду про перегляд рішення у цій справі

РФ повинна заплатити 53 тисячі євро компенсації за примусову службу і смерть громадянина Молдови в незаконному воєнізованому підрозділі невизнаного Придністров'я

Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ виплатити 53 тисячі євро за порушення права на життя в невизнаному Придністров'ї. Про це поінформували у правозахисній Асоціації «Promo-LEX», інформує «Укрінформ».

«Збиток буде відшкодовано матері Олександра Стоматі, якого примусово забрали на службу в незаконний воєнізований підрозділ невизнаного Придністров'я. Згодом Олександр Стоматі був убитий за нез'ясованих обставин», - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що Європейський суд відхилив запит російського уряду про перегляд рішення у цій справі. Апеляцію РФ розглядала колегія з 5-ти суддів Великої палати ЄСПЛ і вирішила відхилити запит.

Рішення ЄСПЛ набрало чинності 4 лютого нинішнього року.

Директор Програми прав людини Асоціації «Promo-LEX» Олександру Постіка зазначив, в зв'язку з тим, що «рішення однієї палати стає остаточним, Російська Федерація зобов'язана беззаперечно виконати Постанову ЄСПЛ від 18 вересня 2018 року».

Згідно з матеріалами справи, в 2009 році Олександр Стоматі був примусово призваний на службу в незаконну воєнізовану структуру придністровського регіону, а в 2010 році він був убитий за невияснених обставин. Російська влада не відповіла на запити його матері, а молдовська влада призупинила її розгляд на тій підставі, що не було ідентифіковано будь-кого, хто міг би бути звинувачений у вбивстві.