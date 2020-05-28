Рідкісне фото оголеної Мерилін Монро виставили на аукціон



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Рідкісне фото оголеної Мерилін Монро виставили на аукціон Фото: natedsanders

Аукціон, який проходить онлайн, триватиме до 28 травня

Ранні фотографії американської кінодіви Мерилін Монро були виставлені на аукціоні. Серед них є знімок, на якому актриса позує напівоголеною.

Про це повідомляє New York Post.

Більшість представлених на аукціоні фотографій були зроблені угорським фотографом Андре де Дінесом (André de Dienes) починаючи з 1945 року.

Аукціон, який проходить онлайн, триватиме до 28 травня.

Нейт Сандерс (Nate Sanders), господар аукціонного дому, сказав, що оригінальні фотографії актриси є рідкістю.

«Вони являють собою чудові зображення Монро - зірки, яка зароджувалася, і високо цінуються колекціонерами», - заявив він.

Торги стартують з 1000 доларів за знімок, крім однієї особливої фотографії. На ній Монро позує напівоголеною, знімок власноруч підписаний засновником журналу Playboy Х'ю Хефнером.

Бажаючі стати володарями фотографії, зробленої Ерлом Мораном (Earl Moran), повинні заплатити за неї 4000 доларів.

Незважаючи на те що фотографія була зроблена в 1946 році, журнал Playboy опублікував її тільки в 1987-му - до 25-ї річниці смерті американської актриси. Мерилін Монро прикрасила обкладинку журналу в 1953 році, проте Хефнер ніколи особисто з нею не зустрічався. У 1992-му він заплатив 75 тисяч доларів, щоб бути похованим біля її склепу на Вествудському кладовищі.