Рогозін запевнив президента Молдови у здатності «Роскосмосу» виграти «маленьку війну»



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В принципі, якщо треба, маленьку війну ми готові виграти - Рогозін

Рогозін похвалився Додону космічними трамваями

«Роскосмос» готовий виграти «маленьку війну», оскільки має у себе 10 винищувачів, сказав Дмитро Рогозін в бесіді з президентом Молдавії Ігорем Додоном. Відеозапис розмови Рогозін опублікував у своєму Twitter.

«Однієї авіації, можу сказати, скільки у нас. У нас 10 винищувачів, у нас три вертольоти, у нас три Іл-76, у нас шість Ту-134, два Ту-204, два Ан-24, один Ан-26 і один Ан-12 », - сказав Рогозін.

Додон перепитав: «а винищувачі для чого?». «Для підготовки космонавтів. Л-39. В принципі, якщо треба, маленьку війну ми готові виграти», - сміючись додав глава« Роскосмосу ».

Рогозін пояснив, що літаки Л-39 потрібні корпорації для підготовки космонавтів.

Розповідаючи про продукцію «Роскосмосу», Рогозін заявив, що на підприємствах корпорації випускаються трамваї, які вони називають «космічними». «Ми випускаємо трамваї, з низькою підлогою сучасні трамваї. У Челябінській області.

«Космічні трамваї» ми їх називаємо. 51% ринку трамваїв в Російській Федерації - це «Роскосмос», - уточнив Рогозін.

За його словами, що на цьому ж підприємстві робляться двигуни для космічних кораблів.

Джерело: РБК