Росія проводить дослідні випробування реактивного ударного безпілотника «Герань-6», швидкість якого, за даними української розвідки, може сягати 1000 км/год. Апарат також матиме потужнішу бойову частину порівняно з попередніми модифікаціями. Такі характеристики наближають російські безпілотники до крилатих ракет і створюють додаткові труднощі для української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники, збільшуючи їхню швидкість та потужність бойових частин.

За його словами, реактивні дрони «Герань-5» і «Герань-6» за своїми характеристиками вже суттєво відрізняються від безпілотників, які російська армія застосовувала на початку повномасштабного вторгнення. Фактично вони наближаються до класичних крилатих ракет.

«Ми маємо бути до цього готові», – наголосив Веніславський.

Нардеп пояснив, що швидкість реактивних «Шахедів» та інших подібних апаратів становить від 500 до 1000 км/год. Для порівняння, у такому швидкісному діапазоні рухаються й крилаті ракети.

Це створює серйозні труднощі для українських дронів-перехоплювачів. Зокрема, якщо ворожий апарат летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач повинен мати щонайменше порівнянні швидкісні характеристики.

За таких умов кінетичне знищення повітряної цілі стає надзвичайно складним технологічним завданням. Найефективнішими засобами протидії реактивним безпілотникам Веніславський назвав системи протиповітряної оборони, зокрема ракети класів «земля-повітря» та «повітря-повітря».

На його думку, це підкреслює необхідність подальшого посилення української ППО, розвитку відповідного ракетного озброєння та залучення міжнародних партнерів до збільшення кількості засобів ураження.

Водночас Україна працює над створенням власних реактивних дронів-перехоплювачів. За словами депутата, у цьому напрямі вже є позитивні результати, однак масове застосування таких апаратів поки обмежене складністю технологічних рішень.

Окрім збільшення швидкості та потужності бойових частин, Росія вдосконалює навігаційні системи ударних безпілотників. Зокрема, російські розробники намагаються підвищити їхню стійкість до впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Веніславський зазначив, що кожне наступне покоління реактивних дронів отримує потужнішу бойову частину та вищу швидкість. За цими характеристиками апарати поступово наближаються до крилатих ракет Х-101 і «Калібр».

Народний депутат наголосив, що Україна повинна заздалегідь готуватися до появи таких повітряних загроз, розвиваючи технології перехоплення та нарощуючи можливості протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що російські реактивні безпілотники «Герань-5» під час окремих маневрів розганялися до 1000 км/год. Про це розповів радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов. За його словами, такі показники зафіксували українські фахівці, які досліджують технічні можливості російського озброєння. Висока швидкість безпілотників скорочує час на їх виявлення та перехоплення засобами протиповітряної оборони.