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Російські «Герані» встановили рекордний показник швидкості – Флеш

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські «Герані» встановили рекордний показник швидкості – Флеш
Російські «Герані» наблизилися до швидкості звуку
фото: росЗМІ

Українські фахівці зафіксували незвичайні можливості ворожих безпілотників

Російські реактивні безпілотники типу «Герань-5» під час окремих маневрів розганялися до 1000 км/год. Такі показники зафіксували українські фахівці, які досліджують технічні можливості ворожого озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву радника президента України з питань оборонних технологій Сергія (Флеша) Бескрестнова.

«Ми фіксували випадки, коли під час маневрування «Герань-5» розганялась до 1000 км/год», – заявив Бескрестнов.

За словами експерта, Росія продовжує активно вдосконалювати свої ударні безпілотники. До відповідних розробок залучають значну кількість інженерів, зокрема молодих спеціалістів, які працюють над підвищенням технічних характеристик дронів.

Бескрестнов наголосив, що російський оборонно-промисловий комплекс має значні кадрові ресурси для модернізації безпілотного озброєння. Водночас, за його твердженням, у розробленні окремих технологій беруть участь не лише російські фахівці. «Проти нас працюють найкращі інженери Росії. І це не тільки Росії, а й Китай», – зазначив Флеш.

Він також звернув увагу на китайські комплектувальні, які українські спеціалісти виявляють під час дослідження російських ударних безпілотників.

Зокрема, йдеться про двигуни, антени, модеми, камери та інші важливі компоненти, які використовують у дронах типу «Шахед». За словами Бескрестнова, китайські інженери також долучаються до створення окремих технічних рішень для російських безпілотників.

Водночас експерт не уточнив, які саме розробки здійснювали за безпосередньої участі китайських спеціалістів. Незалежного підтвердження масштабів такої співпраці в наведеній заяві немає.

Висока швидкість реактивних безпілотників створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони. Зокрема, вона скорочує час, протягом якого засоби ППО можуть виявити повітряну ціль, визначити її траєкторію та здійснити перехоплення.

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Бескрестнов повідомив про повторне застосування російськими військами модифікації «Герань-5 К5-К». За його словами, окупанти використали апарат із системою оптичної навігації, який відрізняється збільшеними дальністю, швидкістю та висотою польоту.

Тоді Флеш зазначив, що українські фахівці вперше зафіксували цю модифікацію приблизно за місяць до повторного застосування. Крім того, російські війська використали інший зразок озброєння – бюджетну ракету «Філін».

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Теги: Сергій Бескрестнов дрон росія окупанти

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