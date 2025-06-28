Росія розширює авіазавод у Казані, де виготовляє бомбардувальники: супутникові знімки
У 2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ
Росія збільшує виробництво літаків на авіазаводі в Казані. Супутникові знімки показали нові ангари площею майже 19 тис. кв м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.
Казанський авіаційний завод відіграє ключову роль у виробництві стратегічної авіації. Супутникові знімки свідчать про появу нових ангарів, найбільший з яких сягає 320 метрів завдовжки.
Як повідомляє Yle, у 2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ.
Йдеться про масштабну модернізацію підприємства на суму близько 90 мільярдів рублів (майже 1 мільярд євро), яка має завершитися не раніше кінця наступного року.
Як зазначають військові експерти, реальне виробництво йде повільно: за 2024 рік завод передав Повітряно-космічним силам лише кілька модернізованих машин.
Попри масштабне розширення, завод стикається з серйозними труднощами. Через санкції виник дефіцит комплектуючих, а також бракує персоналу - частину мобілізовано або втрачено через війну. Виробництво цивільних літаків Ту-214 також пробуксовує – з 23 замовлених літаків, фактично завершено лише один.
Нагадаємо, авіаційний завод ім. Горбунова у Казані, який випускає та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, у квітні 2024 року атакували безпілотники Головного управління розвідки.