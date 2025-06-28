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Росія розширює авіазавод у Казані, де виготовляє бомбардувальники: супутникові знімки

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Росія розширює авіазавод у Казані, де виготовляє бомбардувальники: супутникові знімки
фото: yle.fi

У  2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ

Росія збільшує виробництво літаків на авіазаводі в Казані. Супутникові знімки показали нові ангари площею майже 19 тис. кв м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

Казанський авіаційний завод відіграє ключову роль у виробництві стратегічної авіації. Супутникові знімки свідчать про появу нових ангарів, найбільший з яких сягає 320 метрів завдовжки.

Докладні зображення трьох ділянок поля Казанського авіазаводу
Докладні зображення трьох ділянок поля Казанського авіазаводу
фото: Planet Labs PBC

Як повідомляє Yle, у 2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ.

Йдеться про масштабну модернізацію підприємства на суму близько 90 мільярдів рублів (майже 1 мільярд євро), яка має завершитися не раніше кінця наступного року.

Казанський авіазавод рік тому та наприкінці травня 2025 року
Казанський авіазавод рік тому та наприкінці травня 2025 року
фото: Planet Labs PBC, Yle
Казанський авіазавод – єдине підприємство в Росії, здатне виробляти стратегічні бомбардувальники типу Ту-160М і Ту-160М2, які РФ активно застосовує для ударів по Україні. Там також модернізують Ту-22М3. Це те саме підприємство, літаки з якого Україна знищувала ударами дронів у глибокому тилу.

Як зазначають військові експерти, реальне виробництво йде повільно: за 2024 рік завод передав Повітряно-космічним силам лише кілька модернізованих машин.

Літак Ту-214 та Ту-214Р, який є розвідувальною версією літака Ту-214
Літак Ту-214 та Ту-214Р, який є розвідувальною версією літака Ту-214
фото: Planet Labs PBC
Гелікоптери зліва, можливо, використовуються для боротьби з безпілотниками. За словами Еклунда, дві нижні Ту-214 праворуч – розвідувальні версії
Гелікоптери зліва, можливо, використовуються для боротьби з безпілотниками. За словами Еклунда, дві нижні Ту-214 праворуч – розвідувальні версії
фото: Planet Labs PBC
Цей стенд використовується для довгострокового зберігання, виведених із експлуатації або списаних літаків. Іл-62 – старий радянський пасажирський літак. Ту-334 – пасажирський літак, який ніколи не випускався серійно
Цей стенд використовується для довгострокового зберігання, виведених із експлуатації або списаних літаків. Іл-62 – старий радянський пасажирський літак. Ту-334 – пасажирський літак, який ніколи не випускався серійно
фото: Planet Labs PBC

Попри масштабне розширення, завод стикається з серйозними труднощами. Через санкції виник дефіцит комплектуючих, а також бракує персоналу - частину мобілізовано або втрачено через війну. Виробництво цивільних літаків Ту-214 також пробуксовує – з 23 замовлених літаків, фактично завершено лише один.

Нагадаємо, авіаційний завод  ім. Горбунова у Казані, який випускає та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, у квітні 2024 року атакували безпілотники Головного управління розвідки.

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Соціум

Росія розширює авіазавод у Казані, де виготовляє бомбардувальники: супутникові знімки
Росія розширює авіазавод у Казані, де виготовляє бомбардувальники: супутникові знімки
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