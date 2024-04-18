Атака безпілотників у Казані: що відомо про авіаційний завод росіян

Казанський авіазавод є одним з найбільших підприємств російського ВПК

Авіаційний завод ім. Горбунова у Казані, який випускає та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, зранку 17 квітня атакували безпілотники Головного управління розвідки. Наразі дані про наслідки атаки відсутні, але сам факт удару дронів є важливим в символічному плані, пише Defense Express.

Видання зазначило, що мова йдеться не тільки про те, що авіазавод в Казані розміщений на понад 1000 км від кордону України, а і про його важливість в системі ВПК кроаїни-агресорки. Зокрема, авіазавод навіть використали як «декорацію» для одного із пропагандистських заходів за участі Путіна.

Недобудовані Ту-160 на стапелях Казанского авіаційного заводу фото з відкритих джерел

«Якщо точніше, то тут ми згадуємо про епізод в лютому 2024 року, коли кремлівський диктатор відвідував потужності авіазаводу в Казані, і під час цього заходу стало відомо зокрема про те, що за останні 2 роки на КАПО встигли провести модернізацію лише двох стройових бомбардувальників Ту-160 та виготовити ще два літаки цього типу із заготовок радянських часів за програмою «воспроизводства», – розповідає Defense Express.

Зазначається, що два нові Ту-160 зі старих заготовок були викочені з цехів заводу ще в 2022 році, однак замовник в особі Міноборони РФ їх не прийняв. У березні 2023 року авіазавод показав черговий модернізований Ту-22М3М, викочений із заводських цехів, але він був другим бомбардувальником цього типу за останні п’ять років. Інші дані по роботам над літаками типу Ту-22М3 на потужностях авіазаводу в Казані відсутні.

Модернізований Ту-22М3М на території Казанського авіазаводу у березні 2023 року фото з відкритих джерел

Видання нагадало про заяви росіян щодо амбітних планів по розгортанню виробництва на потужностях заводу у Казані. Наприклад, в грудні 2023 року стало відомо про план на майже всі Ту-22М3 поставити штангу дозаправки, яка подовжує політ. Тоді ж стало відомо і про те, що РФ запланувала зробити 70 Ту-214 на заводі-виробнику Ту-160 і Ту-22М3, однак план не виконується.

Причиною невиконання планів росіян є незадовільний стан виробничих потужностей авіазаводу. Наприклад, у відкритому доступі були дані про те, що обладнання авіазаводу в Казані було оновлено лише на 40% від плану. Для організації виробництва Ту-214, котрі можуть мати «подвійне» призначення, росіяни використовуватимуть цех, який призначався для ПАК ДА (перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації) як заміни Ту-95МС і Ту-160.

Будівництво цеху, котрий призначався під програму ПАК ДА фото з відкритих джерел

Росіяни заявляли, що на Казанському авіазаводі працює 8,5 тис. осіб. Якщо це справді так, то він належить до числа найбільших підприємств російського ВПК. Для порівняння – в штаті виробництва крилатих ракет повітряного базування Х-101 МКБ «Радуга» налічується лише 1,6 тис. осіб, а у штаті «Уралвагонзаводу» як флагмана російської оборонки – 12 тис. працівників.

Нагадаємо, авіаційний завод ім. Горбунова у Казані зранку 17 квітня атакували безпілотники Головного управління розвідки. За інформацією джерел видання «РБК-Україна» в спецслужбах, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали близько 10 години ранку (за Києвом). Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

В той самий час Росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки, а в мережі почали поширювати фото та відео вибухів на території заводу, спричинених атакою БПЛА.

До слова, нещодавно у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи. Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів.