Росіянка померла під час конкурсу з поїдання млинців

Глядачі спробували самотужки відкачати Тетяну, але їм не вдалося

На конкурсі з поїдання млинців в Омській області Росії померла жінка. Вона подавилася, але продовжила їсти, щоб перемогти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Трагедія сталася в санаторії «Комунальник». Там на честь проводів зими влаштували конкурс, і під час змагання 38-річна Тетяна подавилася одним із млинців. Втім, це жінку не зупинило – вона вирішила доїсти всю тарілку, а потім раптом посиніла і почала задихатися.

Тоді глядачі спробували самотужки відкачати Тетяну. Однак це не допомогло – і невдовзі на допомогу прийшов черговий лікар санаторію, який теж уже не зумів нічого вдіяти. Вже після нього на місце під'їхала швидка, але медикам залишалося лише констатувати смерть.

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Раніше у Кривому Розі двоє чоловіків побилися через млинці.