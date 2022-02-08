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    У Кривому Розі двоє чоловіків побилися через млинці (відео)

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    Клієнт сервісу доставки порізав шину авто кур&rsquo;єра - У Кривому Розі двоє чоловіків побилися через млинці (відео)
    Клієнт сервісу доставки порізав шину авто кур’єра
    скріншот з відео

    Учасники конфлікту погрожували один одному газовим балончиком та пістолетом

    У Кривому Розі на вулиці Степана Тільги у понеділок, 7 лютого, стався конфлікт між кур'єром доставки та замовником. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Кур'єр доставив замовнику млинці, але припаркувався не біля того під'їзду. Клієнт не захотів йти до автомобіля доставки, а кур'єр відмовився під'їхати до іншого під'їзду.

    Під час конфлікту кур'єр спробував бризнути клієнту в обличчя з газового балончика, а замовник дістав травматичний пістолет.

    Також замовник порізав шину автомобіля служби доставки.

    Учасники конфлікту не постраждали. На місце інциденту прибули поліцейські для з'ясування обставин.

    Теги: торгівля бійка Кривий Ріг їжа скандал Дніпропетровщина поліція
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    У Кривому Розі двоє чоловіків побилися через млинці (відео)