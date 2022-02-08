У Кривому Розі двоє чоловіків побилися через млинці (відео)

Учасники конфлікту погрожували один одному газовим балончиком та пістолетом

У Кривому Розі на вулиці Степана Тільги у понеділок, 7 лютого, стався конфлікт між кур'єром доставки та замовником. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кур'єр доставив замовнику млинці, але припаркувався не біля того під'їзду. Клієнт не захотів йти до автомобіля доставки, а кур'єр відмовився під'їхати до іншого під'їзду.

Під час конфлікту кур'єр спробував бризнути клієнту в обличчя з газового балончика, а замовник дістав травматичний пістолет.

Також замовник порізав шину автомобіля служби доставки.

Учасники конфлікту не постраждали. На місце інциденту прибули поліцейські для з'ясування обставин.