У Кривому Розі двоє чоловіків побилися через млинці (відео)
Учасники конфлікту погрожували один одному газовим балончиком та пістолетом
У Кривому Розі на вулиці Степана Тільги у понеділок, 7 лютого, стався конфлікт між кур'єром доставки та замовником. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Кур'єр доставив замовнику млинці, але припаркувався не біля того під'їзду. Клієнт не захотів йти до автомобіля доставки, а кур'єр відмовився під'їхати до іншого під'їзду.
Під час конфлікту кур'єр спробував бризнути клієнту в обличчя з газового балончика, а замовник дістав травматичний пістолет.
Також замовник порізав шину автомобіля служби доставки.
Учасники конфлікту не постраждали. На місце інциденту прибули поліцейські для з'ясування обставин.