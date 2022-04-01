Росія може використовувати аеропорт «Пулково» у воєнних цілях: частку в ньому має Німеччина

Керівництво Fraport вийшло з заявою, в якій засудило агресію РФ, утім заявило, що «угода, за якою вона отримала частку «Пулково», не передбачає можливості її продажу»

Керівництво Fraport вийшло з заявою, в якій засудило агресію РФ, утім заявило, що «угода, за якою вона отримала частку «Пулково», не передбачає можливості її продажу»

Щонайменше шість військових літаків РФ користуються цим аеропортом задля цілей повномасштабної війни Росії проти України

Аеропорт «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, російська влада використовує у війні проти України і відправляє з нього свої військові літаки, при цьому опосередковано часткою летовища володіє влада Німеччини. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем».

Так, щонайменше шість військових літаків РФ користуються цим аеропортом задля цілей повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про:

військово-транспортний літак ІЛ-76МД 223-го льотного підрозділу Військово-космічних сил (ВКС) Росії;

великий транспортний літак АН-124-100 «Руслан2 224-го льотного підрозділу ВКС Росії;

ІЛ-76ТД ВКС Росії;

ІЛ-76МД 224-го льотного підрозділу ВКС Росії;

ІЛ-62М ВКС Росії;

Ту-154М ВКС Росії (цей літак зазвичай перевозить російське військове керівництво).

«Тобто російські збройні сили можуть використовувати аеропорт «Пулково» з військовою метою – в тому числі під час війни Росії проти України», – йдеться у розслідуванні.

Аеропорт «Пулково» у Санкт-Петербурзі входить у п’ятірку найбільших у Росії. Керуюча компанія – російська фірма «Воздушные ворота северной столицы», 25% якої належить німецькій компанії Fraport.

Fraport контролює німецька влада: понад 31% компанії належить федеральній землі Гессен та близько 21% – місту Франкфурт.

Як розповів німецькому виданню Hessenschau.de адвокат Віктор Вінклер, юридичні ризики для Fraport, уряду штату та міста Франкфурта – величезні. Юрист додав, що, якщо факти використання російською армією аеропорту «Пулково» у війні проти України будуть підтверджені, то може бути визнано, що німецька Fraport порушує міжнародне кримінальне законодавство.

Раніше журналісти Hessenschau.de також звернули увагу на те, що в «Пулково» розташована комендатура військових сполучень – це вказано на сайті аеропорту. Такі комендатури – це представництва Міністерства оборони РФ, які відповідають за військові перевезення у місця дислокації.

У самому Fraport кажуть, що аеропорт «Пулково» є цивільним і компанії не відомо про його військове використання чи комендатури. На початку березня там заявили, що угода, за Fraport отримала частку в «Пулково», не передбачає можливості її продажу, але компанія шукає варіанти виходу з капіталу керуючої компанії петербурзького аеропорту.