Росія може використовувати аеропорт «Пулково» у воєнних цілях: частку в ньому має Німеччина
Щонайменше шість військових літаків РФ користуються цим аеропортом задля цілей повномасштабної війни Росії проти України
Аеропорт «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, російська влада використовує у війні проти України і відправляє з нього свої військові літаки, при цьому опосередковано часткою летовища володіє влада Німеччини. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем».
Так, щонайменше шість військових літаків РФ користуються цим аеропортом задля цілей повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про:
- військово-транспортний літак ІЛ-76МД 223-го льотного підрозділу Військово-космічних сил (ВКС) Росії;
- великий транспортний літак АН-124-100 «Руслан2 224-го льотного підрозділу ВКС Росії;
- ІЛ-76ТД ВКС Росії;
- ІЛ-76МД 224-го льотного підрозділу ВКС Росії;
- ІЛ-62М ВКС Росії;
- Ту-154М ВКС Росії (цей літак зазвичай перевозить російське військове керівництво).
«Тобто російські збройні сили можуть використовувати аеропорт «Пулково» з військовою метою – в тому числі під час війни Росії проти України», – йдеться у розслідуванні.
Аеропорт «Пулково» у Санкт-Петербурзі входить у п’ятірку найбільших у Росії. Керуюча компанія – російська фірма «Воздушные ворота северной столицы», 25% якої належить німецькій компанії Fraport.
Fraport контролює німецька влада: понад 31% компанії належить федеральній землі Гессен та близько 21% – місту Франкфурт.
Як розповів німецькому виданню Hessenschau.de адвокат Віктор Вінклер, юридичні ризики для Fraport, уряду штату та міста Франкфурта – величезні. Юрист додав, що, якщо факти використання російською армією аеропорту «Пулково» у війні проти України будуть підтверджені, то може бути визнано, що німецька Fraport порушує міжнародне кримінальне законодавство.
Раніше журналісти Hessenschau.de також звернули увагу на те, що в «Пулково» розташована комендатура військових сполучень – це вказано на сайті аеропорту. Такі комендатури – це представництва Міністерства оборони РФ, які відповідають за військові перевезення у місця дислокації.
У самому Fraport кажуть, що аеропорт «Пулково» є цивільним і компанії не відомо про його військове використання чи комендатури. На початку березня там заявили, що угода, за Fraport отримала частку в «Пулково», не передбачає можливості її продажу, але компанія шукає варіанти виходу з капіталу керуючої компанії петербурзького аеропорту.