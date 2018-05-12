Росія полякала США своїми раритетними бомбардувальниками

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Ту-95

Американські винищувачі перехопили російські Ту-95 поблизу Аляски

Американські винищувачі F-22 перехопили два російські бомбардувальники Ту-95, повідомляє телеканал CNN у суботу, 12 травня, з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), що забезпечує аерокосмічну безпеку США і Канади.

Перехоплення сталося в міжнародному повітряному просторі в районі західного узбережжя штату Аляска, на північ від Алеутських островів. Російські Tу-95 знаходилися в пізнавальній зоні протиповітряної оборони США, пояснює CNN з посиланням на представника NORAD. Американські винищувачі перехопили обидва Ту-95 і спостерігали за ними до тих пір, поки ті не покинули розпізнавальну зону, прямуючи в західному напрямку.

Відзначається, що бомбардувальники не перетинали повітряних кордонів Сполучених Штатів і Канади, дії російських літаків не порушували міжнародних угод. У Міноборони РФ назвав цей політ плановим.

Останній подібний випадок стався 3 травня 2017 року, відзначає CNN. Тоді американські F-22 перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 і кілька супроводжуючих їх винищувачів Су-35. Вони також перебували в міжнародному повітряному просторі, але наблизилися на відстань близько 80 км до Пойнт-Хоупу, населеному пункту на західному узбережжі Аляски.

Ту-95 — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Ту-95 створювали як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 «Peacemaker».

Джерело: Deutsche Welle