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    У світі

    Росія пригрозила Чехії «відповіддю» на перенесення пам’ятника Конєву

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    <span>Пам&rsquo;ятник радянському маршалу Іванові Конєву у Празі неодноразово обливали фарбою</span> - Росія пригрозила Чехії «відповіддю» на перенесення пам’ятника Конєву
    Пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву у Празі неодноразово обливали фарбою

    Суперечки про пам’ятник Конєву тривають в Чехії вже кілька років

    Міністерство закордонних справ Росії заявило, що ухвалене міською владою столиці Чехії Праги рішення перенести пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву «не залишиться без відповіді» і може «стати помітним подразником у двосторонніх відносинах». Саме рішення ради депутатів району Прага-6, де розташований пам’ятник, у МЗС Росії назвали «цинічним» і охарактеризували як «витівку», пише «Радіо Свобода».

    Рішення про перенесення пам’ятника Конєву засудили й інші представники російської влади. Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков при цьому похвалив президента Чехії Мілоша Земана, який виступає проти перенесення пам’ятника.

    Суперечки про пам’ятник Конєву тривають в Чехії вже кілька років. Із новою силою вони спалахнули після того, як в серпні напередодні річниці введення радянських військ до Чехословаччини в 1968 році невідомі облили монумент фарбою.

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    Прихильники демонтажу пам’ятника вказують на роль Конєва в придушенні повстання в Будапешті в 1956 році і підготовці до придушення Празької весни в 1968-му. Противники перенесення пам’ятника заявляють, що саме війська маршала Конєва звільнили Прагу в травні 1945 року.

    12 вересня рада депутатів району Прага-6, у власності якого перебуває пам’ятник, ухвалив рішення перенести його на інше місце (поки що неясно, куди), а на його місці встановити новий монумент визволителям Праги.

    Депутати заявили про неприпустимість тиску з боку російської влади і, зокрема, засудили міністра культури Росії Володимира Мединського, який порівняв голову празького району з нацистським «гауляйтером» (так у нацистській Німеччині називали керівників великих регіональних підрозділів нацистської партії НСДАП – ред.). При цьому вони наголосили, що не ставлять під сумнів роль Червоної Армії у визволенні Чехословаччини від нацистів.

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    Росія Чехія пам'ятник
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