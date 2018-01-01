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    Росіяни вітають один одного «сталінтинками»

    У Росії День закоханих називають «бусурманським недосвятом»
    Мешканці РФ та окупованих території Донбасу і Криму сьогодні, на противагу Дню закоханих, вітають один одного з днем визволення Ростова-на Дону від німецьких загарбників у Другій світовій війні. При цьому вони надсилають один одному та публікують у соцмережах так звані «сталінтинки», - листівки, стилізовані під «валентинки».
    • Сьогодні, 17:35
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    У Росії День закоханих називають «бусурманським недосвятом»

    Мешканці РФ та окупованих території Донбасу і Криму сьогодні, на противагу Дню закоханих, вітають один одного з днем визволення Ростова-на Дону від німецьких загарбників у Другій світовій війні. При цьому вони надсилають один одному та публікують у соцмережах так звані «сталінтинки», - листівки, стилізовані під «валентинки».

    Також в мережі почали поширюватися дивні картинки проти Дня святого Валентина, який автори називають «бусурманським недосвятом» та «буржуазною хр ** нью».

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    Росіяни вітають один одного «сталінтинками»
    Росіяни вітають один одного «сталінтинками»
    Росіяни вітають один одного «сталінтинками»

    Також стало відомо, що російські окупанти заборонили святкувати День закоханих у Криму

    Відповідне рішення прийняло «міністерство» освіти анексованого півострова.

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    «Заходи, присвячені Дню святого Валентина, не відповідають культурним традиціям народів Криму і не відносяться до свят, рекомендованих для проведення в освітніх установах», - йдеться в «документі».

    При цьому окупанти радять школярам відзначати Всеросійський день сім'ї, любові і вірності 8 липня.

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