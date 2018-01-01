Росіяни вітають один одного «сталінтинками»

У Росії День закоханих називають «бусурманським недосвятом»

Мешканці РФ та окупованих території Донбасу і Криму сьогодні, на противагу Дню закоханих, вітають один одного з днем визволення Ростова-на Дону від німецьких загарбників у Другій світовій війні. При цьому вони надсилають один одному та публікують у соцмережах так звані «сталінтинки», - листівки, стилізовані під «валентинки».



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У Росії День закоханих називають «бусурманським недосвятом»

Мешканці РФ та окупованих території Донбасу і Криму сьогодні, на противагу Дню закоханих, вітають один одного з днем визволення Ростова-на Дону від німецьких загарбників у Другій світовій війні. При цьому вони надсилають один одному та публікують у соцмережах так звані «сталінтинки», - листівки, стилізовані під «валентинки».

Також в мережі почали поширюватися дивні картинки проти Дня святого Валентина, який автори називають «бусурманським недосвятом» та «буржуазною хр ** нью».

Також стало відомо, що російські окупанти заборонили святкувати День закоханих у Криму

Відповідне рішення прийняло «міністерство» освіти анексованого півострова.

«Заходи, присвячені Дню святого Валентина, не відповідають культурним традиціям народів Криму і не відносяться до свят, рекомендованих для проведення в освітніх установах», - йдеться в «документі».

При цьому окупанти радять школярам відзначати Всеросійський день сім'ї, любові і вірності 8 липня.