Російська поліція прийшла шукати вибухівку в офіс фонду Навального

Силовики спиляли двері болгаркою

У Москві (Росія) поліція увірвалася в офіс Фонду боротьби з корупцією (ФБК), де ведеться трансляція новин про всеросійські акції протесту прихильників Олексія Навального. Як повідомив в Twitter сам російський опозиціонер, поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою. За словами директора ФБК Романа Рубанова, свою появу правоохоронці пояснили



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Фото: @rrubanov Стоп-кадри камери спостереження в офісі ФБК

Силовики спиляли двері болгаркою

У Москві (Росія) поліція увірвалася в офіс Фонду боротьби з корупцією (ФБК), де ведеться трансляція новин про всеросійські акції протесту прихильників Олексія Навального.

Як повідомив в Twitter сам російський опозиціонер, поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою. За словами директора ФБК Романа Рубанова, свою появу правоохоронці пояснили повідомленням про «закладений вибуховий пристрій» в офісі.

Тим часом координатор кемеровського штабу Навального Ксенія Пахомова повідомила про затримання. За її словами, поліцейські зупинили машину таксі, в якій вона їхала на акцію.

Також під час мітингу в Барнаулі поліцейські прийшли в штаб Навального з обшуком, повідомив в Twitter менеджер кампанії Навального по Уралу, Сибіру і Далекому Сходу Олег Снов. За його словами, вони вилучили 86 листівок, обладнання для системи верифікації паспортних даних, системні блоки комп'ютерів та принтер.

Сьогодні, 28 січня, прихильники Навального проводять всеросійський страйк виборців через недопуск політика до президентських виборів. Влада Москви назвали акцію неправомірною і пообіцяла жорстко припиняти порушення громадського порядку.

Джерело: Росбалт