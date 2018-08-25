Російська поліція затримала Навального



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Причина затримання поки невідома

У Москві співробітники правоохоронних органів затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку.

Політик, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш, доставлений до відділку «Даниловський». Причина затримання Навального поки невідома.

У травні Олексій Навальний отримав 30 діб адміністративного арешту за акцію «Він нам не цар», приурочену до четвертої інавгурації Володимира Путіна. На свободу політик вийшов в середині червня.

В цілому на протестних акціях «Він нам не цар», що пройшли 5 травня по всій Росії, були затримані 1600 осіб.

Прихильники Навального 9 вересня - в єдиний день голосування - планують провести в російських містах, в тому числі в Москві, акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

Джерело: Медуза