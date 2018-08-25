  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російська поліція затримала Навального

    • Розсилка
    Російська поліція затримала Навального

    Причина затримання поки невідома

    У Москві співробітники правоохоронних органів затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку.

    Політик, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш, доставлений до відділку «Даниловський». Причина затримання Навального поки невідома.

    У травні Олексій Навальний отримав 30 діб адміністративного арешту за акцію «Він нам не цар», приурочену до четвертої інавгурації Володимира Путіна. На свободу політик вийшов в середині червня.

    В цілому на протестних акціях «Він нам не цар», що пройшли 5 травня по всій Росії, були затримані 1600 осіб.

    Прихильники Навального 9 вересня - в єдиний день голосування - планують провести в російських містах, в тому числі в Москві, акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

    Джерело: Медуза

    Читайте також
    Росія Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ